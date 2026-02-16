Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предоставляет возможность переселенцам из Донецкой области и других регионов временно поселиться в безопасных условиях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре организовано на базе Днепровского городского территориального центра социального обслуживания, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Департамента социальной политики, во время военного положения центр не прекратил свою работу и адаптировал услуги для вновь прибывших переселенцев, предоставляя комфортные условия пребывания и комплексную помощь.

Специалисты центра предоставили не только бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре, но и помогают пожилым людям, лицам с инвалидностью и семьям с детьми, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

В отделении территориального центра Индустриального района созданы все необходимые условия для длительного проживания переселенцев. Здесь есть комната отдыха, столовая, кухня и душевая комната.

Благодаря волонтерам и благотворительным фондам жители центра получают горячие обеды, питьевую воду и диетическое питание для нуждающихся.

Кроме того, переселенцы могут получить психологическую поддержку и участвовать в занятиях по рукоделию. Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре обеспечивает не только крышу над головой, но и помогает адаптироваться к новым условиям и облегчить стресс от переезда.

Переселенцы разных возрастных категорий: взрослые, дети, пожилые люди - уже пользуются поддержкой центра. Социальные работники ежедневно посещают подопечных и оставшихся одиноким из-за войны, оказывая помощь в решении бытовых вопросов.

Центр также организует сбор и распределение гуманитарной помощи для нуждающихся.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: что нужно сделать для получения помощи.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Днепре: где и за какие навыки платят до 26 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепре: базовые товары резко прибавили в цене.