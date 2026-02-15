Прогноз погоды на неделю с 16 по 22 февраля в Днепре обещает облачные дни, переменную температуру и периодические осадки в виде дождя и снега.

Прогноз на неделю с 16 по 22 февраля в Днепре предполагает достаточно изменчивую погоду, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 16 по 22 февраля в Днепре был опубликован на платформе sinoptik.ua.

Так, метеорологи отметили, что 16 февраля город будет пасмурным, а ночью пойдет дождь, который к утру полностью прекратится. Днем будет идти дождь.

17 февраля облачность будет держаться в течение дня, но осадков ожидать не стоит, и столбик термометра будет на уровне отметки -1° днем.

18 февраля синоптики прогнозируют снег в течение всего дня с усилением во второй половине, а дневная температура будет достигать +2°, что сделает ощущение холода умеренным.

Прогноз на неделю с 16 по 22 февраля в Днепре предполагается, что 19 февраля облачная погода продлится весь день, а снег, который начнется ночью, будет идти до вечера.

20 февраля небо будет пасмурным, осадков не ожидается, а дневная температура будет колебаться около 0° +2°.

21 февраля синоптики ожидают переменную облачность без осадков, с дневным максимумом +4° и минимальной ночной температурой +1°.

22 февраля небо будет пасмурным, осадки не прогнозируются, а дневная температура составит +3°. Ветер в течение всех семи дней будет умеренным и редко будет превышать 6 м/с.

Жителям города следует быть готовыми к переменным погодным условиям, в частности, снегу и дождю, который будет чередоваться с короткими оттепелями.

Информация от синоптиков поможет планировать передвижение по городу и выбор одежды в холодное время, учитывая влажность воздуха и облачность.

В течение семи дней температура воздуха будет колебаться от -5° до +3°, что типично для середины февраля, а погодные условия потребуют осторожности на дорогах и тротуарах из-за возможной скользкости.

