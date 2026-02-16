Несмотря на определенное подорожание яблок, дефицита продуктов в Днепропетровской области пока не наблюдается, сообщает Politeka.

Запасы фруктов остаются достаточными, но стремительное повышение цен на отдельные сорта заставляет жильцов внимательнее планировать покупки.

В Украине и Польше объемы яблок в хранилищах сократились, а высокий спрос на экспортные партии подталкивает тарифы вверх. Аналитики отмечают, что потери урожая из-за заморозков и сложностей с правильным хранением ограничивают предложение качественных плодов. Премиальные сорта особенно ощутимо реагируют на рыночные изменения.

Дополнительное давление на стоимость производят удары по энергетической инфраструктуре и использование дизель-генераторов для охлаждения, что увеличивает себестоимость продукции, объясняют специалисты.

Ситуация в Европе отличается: в Нидерландах и Бельгии запасы фруктов достаточны, что сдерживает колебания цен, а в восточных странах дефицит яблок ощутим. Польские фермеры после праздничного сезона имеют ограниченные запасы, которые влияют на локальные тарифы.

Специалисты прогнозируют, что давление на стоимость фруктов сохранится в феврале из-за сокращения запасов в США и логистических трудностей в портах. Более дешевые промышленные яблоки остаются доступными, тогда как премиальные продолжают дорожать.

Таким образом, дефицита продуктов в Днепропетровской области не прогнозируется, однако рынок приспосабливается к повышению цен на популярные плоды. Жителям советуют планировать закупки, проверять качество фруктов и отслеживать изменения стоимости для обеспечения достаточного количества продуктов в домохозяйствах.

Регулярная планировка покупок и осторожное пополнение запасов поможет избежать неприятных сюрпризов и поддержать стабильную поставку фруктов.

