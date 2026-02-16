В 2026 году вырос прожиточный минимум, поэтому увеличился и размер специальной ежемесячной доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области, пишет Politeka.net.

Указанные выплаты предусмотрены статьей 29 закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Увеличился размер специальной ежемесячной доплаты в Днепропетровской области. Именно на эту выплату имеет право ряд пенсионеров, относящихся к отдельным социально уязвимым категориям. На такую ​​помощь имеют право пенсионеры, которые:

нетрудоустроенные;

и постоянно проживающие в зоне безусловного отселения или зоне гарантированного добровольного переселения.

Обратим внимание, что это определенные зоны. Они возникли после аварии на ЧАЭС. Характеристика этих зон отличается удаленностью от эпицентра крушения, сообщает ВРУ.

Также важно учесть нюансы:

если пенсионер уезжает или его трудоустройство произведено за пределами, выплата средств прекращается;

этот процесс происходит автоматически, при изменении данных в государственных реестрах.

Согласно требованиям законодательства, право на указанную надбавку имеют только те граждане, которые проживали или работали на радиоактивно загрязненных территориях по состоянию на 26 апреля 1986 или в период до 1 января 1993 года. Обязательным условием является также официально подтвержденный статус лица, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

В то же время пенсионеры, выехавшие из зон радиоактивного загрязнения, а затем вернувшиеся туда на постоянное проживание, права на получение такой доплаты не имеют. Не предусмотрена эта выплата и для лиц, переехавших или зарегистрировавших свое место жительства на указанных территориях уже после Чернобыльской катастрофы.

