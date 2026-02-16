Ограничения движения транспорта в Днепре коснутся одного из центральных проспектов города из-за запланированных строительных работ, которые продлятся несколько месяцев.

Ограничения движения транспорта в Днепре предполагают перекрытие внутриквартального проезда на проспекте Науки между домами №167 и №169 с 15 апреля 2026 года по 15 октября 2026 года, сообщает Politeka.

Об этом говорится в проекте решения исполнительного комитета Днепровского городского совета. Работы продлятся шесть месяцев и охватят участок в пределах жилой застройки.

На период выполнения работ по периметру строительной зоны планируется установить ограждение и соответствующие дорожные знаки. После завершения строительства они должны быть демонтированы.

Особое внимание коммунальные службы должны уделить организации безопасного прохода пешеходов вблизи места проведения работ. Горожане призывают учесть эту информацию при планировании передвижения по району.

В то же время, отмечается, что документ об ограничении движения транспорта в Днепре пока не подписан городским головой, поэтому решение не вступило в силу.

Кроме того, ограничения движения транспорта в Днепре касаются еще двух улиц, где ранее анонсировали временное перекрытие из-за строительства новой кабельной линии.

Согласно распоряжению городского головы, с 5 февраля в городе работают над сужением дороги, тротуаров и проездов по улице Академика Чекмарева в районе домов №3, №5 и №7.

А также – на улице Героев Крут в районе домов №12 и №14. Усложнения на дороге будут действовать до 4 марта 2026 года.

На указанных участках установили заборы и упреждающие дорожные знаки. Работы связаны с прокладкой новой кабельной линии. Водителям и пешеходам рекомендуют быть внимательными и заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок и неудобств.

