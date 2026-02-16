В социальных службах уточняют, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется один раз в месяц.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре в 2026 году остается доступной для переселенцев, проживающих во временных центрах и шелтерах города, информирует Politeka.net.

Выдача наборов координируется департаментом социальной политики городского совета. Продовольственные пакеты предусмотрены для поддержки граждан, оказавшихся в сложных жизненных условиях из-за войны или вынужденного перемещения.

Программа охватывает пожилых людей, лиц с инвалидностью, матерей с детьми, опекунов несовершеннолетних, а также детей от трех до восемнадцати лет. Поддержку также получают переселенцы, состоящие под сопровождением городского центра социальных служб.

Отдельно предусмотрена единовременная выдача для новых владельцев справки ВПЛ, проживающих в компактных местах размещения. Категория заявителя в этом случае роли не играет.

Обязательным условием участия является регистрация в Днепре после 24 февраля 2022 по фактическому месту жительства. Каждый набор содержит продукты длительного хранения, включая консервы, крупы, макароны, готовые блюда, чай, кофе и сладости.

Для получения пакета необходимо обратиться в управление социальной защиты по адресу проживания, предъявив удостоверение личности, справку переселенца, документы на детей и, при необходимости, подтверждение инвалидности.

В социальных службах уточняют, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре. предоставляется один раз в месяц. Жителям советуют заранее готовить документы и проверять график выдачи во избежание задержек.

Переселенцев призывают следить за официальными сообщениями, поскольку объемы и условия поддержки могут корректироваться в зависимости от имеющихся ресурсов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: в 2026 году украинцев ждут жесткие условия получения, детали.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены.