В Днепропетровской области стартовала гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

Программа осуществляется совместно с благотворительными организациями и местными общинами и направлена ​​на поддержку людей в сложных жизненных условиях во время зимнего периода.

По информации фонда «Каритас Донецк», помощь получают жители временных приютов и домохозяйства, не имеющие возможности самостоятельно подготовить жилье к холодам. Особое внимание уделяется малоимущим семьям, людям пожилого возраста и семьям без стабильного дохода.

В программу включены граждане с инвалидностью, лица с хроническими болезнями, женщины из уязвимых групп, родители с маленькими детьми и многодетные семьи. Форматы поддержки разнообразны: преимущественно это топливные брикеты для обогрева или денежные выплаты, частично покрывающие коммунальные расходы.

Распределение ресурсов продолжается в Синельниковском и Никопольском районах. В Славянском обществе передают твердое топливо, а в селах Заря и Пригородное выделены средства на оплату коммунальных услуг. Жители Покровского и Марганецкого направлений также получают помощь.

Инициатива направлена ​​на уменьшение финансовой нагрузки и обеспечение базовых условий проживания во время холодов. Организаторы отмечают, что объемы ресурсов будут корректироваться в зависимости от актуальных потребностей общин, а программа будет действовать до завершения отопительного сезона.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями, чтобы вовремя воспользоваться поддержкой. Таким образом, гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области становится доступной людям, которые в этом больше нуждаются.

