Подорожание продуктов в Днепре коснулось не только молочных и рыбных изделий, но и консервированных товаров.

Подорожание продуктов в Днепре испытали жители города уже в начале 2026 года, сообщает Politeka.

Наибольшие изменения отмечаются в категориях молочных изделий, рыбы и консервов.

Твердый сыр «Звени Гора» голландский 45% стоит в среднем 602,15 грн за килограмм. В магазинах цена колеблется от 566,80 грн у Metro до 637,50 грн в Megamarket. За последний месяц средняя стоимость продукта выросла на 38,85 грн., что повлияло на общие расходы домохозяйств.

Слабосоленая сельдь сейчас стоит в среднем 241,50 грн за килограмм. В разных сетях его продают от 179 грн (Novus) до 325 грн (Megamarket). За январь текущего года средняя цена повысилась на 22,75 грн., особенно в периоды высокого спроса.

Кукуруза «Верес» в банках по 340 г сейчас продается в среднем за 59,92 грн. В магазинах цены варьируют от 54,50 до 68,40 грн, а прирост за месяц составил 3,50 грн. Этот продукт остался наиболее стабильным среди основных групп.

Специалисты отмечают, что подорожание продуктов в Днепре отражает общую тенденцию роста потребительских цен на базовые товары, а колебания в разных сетях объясняются спросом, снабжением и акциями продавцов.

Жителям советуют сравнивать цены в супермаркетах и ​​планировать покупки заранее, чтобы снизить расходы и оптимизировать домашний бюджет.

Эксперты рекомендуют днепрянам планировать покупки и обращать внимание на акционные предложения, чтобы минимизировать влияние повышения цен на семейный бюджет.

