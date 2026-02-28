Новый график движения транспорта в Днепре создаст определенные неудобства для местных жителей, поэтому рассказываем, кого это касается.

Новый график движения транспорта в Днепре будет введен с 1 марта в связи с масштабными ремонтными работами на одном из ключевых перекрестков города, сообщает Politeka.

Речь идет об обновлении трамвайной линии и проезжей части на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Черных Запорожцев.

Новый график движения транспорта в Днепре предусматривает перекрытие перекрестка ориентировочно на пол года. Соответствующий проект решения уже обнародован на официальном сайте городского совета.

Работы планируют выполнять поэтапно. В частности, предусмотрено перекрытие проезжей и тротуарной части в направлении жилого массива Мирный, а также благоустройство улицы Инженерной.

В период проведения ремонта курсирование электротранспорта претерпевает существенные изменения. Трамвайный маршрут №16 будет временно приостановлен. Маршрут №12, курсирующий от площади Старомостовой до улицы Игоря Сикорского, сократят.

Также изменится схема движения троллейбусов №8, соединяющего проспект Леси Украинки с улицей Дениса Котенко, и №9, курсирующего от площади Соборной до той же улицы. Их маршруты также сократят на время проведения работ.

По предварительной информации, ограничения будут действовать до 31 августа 2026 года. Городские власти призывают жителей заранее планировать свои поездки с учетом новых условий и следить за обновлениями изменений в курсировании общественного транспорта.

Кроме нового графика движения транспорта в Днепре в облцентре запланированы и краткосрочные ограничения. Ранее сообщалось, что временно перекроют проезд по улице Канатной.

Речь идет об участке между домами №24 и №26. Ограничения будут действовать с 3 по 5 марта ежедневно с 9.00 до 16.00. Причиной является удаление аварийных деревьев.

