В Днепре планируют временно ограничить движение транспорта на одной из улиц города, неудобства будут продолжаться в течение трех дней, сообщает Politeka.net.
Такую информацию обнародовали в проекте решения.
Речь идет об улице Канатной, где готовятся предоставить разрешение на перекрытие проезжей части в пределах участка между домами №24 и №26. Причиной таких мероприятий станет проведение работ по удалению аварийных и потенциально опасных деревьев.
Проект об ограничении движения транспорта в Днепре уже обнародован. Согласно документу, ограничение движения транспорта планируется ввести с 9:00 до 16:00 в течение трех дней - 3, 4 и 5 марта. Работы будут выполняться в светлое время суток, чтобы минимизировать риски и обеспечить контроль за безопасностью на участке.
В проекте распоряжения городского головы предусмотрен ряд обязательных мер на период проведения работ. В частности, исполнители имеют:
- установить временное ограждение вокруг зоны проведения работ;
- разместить необходимые дорожные знаки и предупредительные таблички;
- организовать безопасное и удобное движение пешеходов вблизи участка;
- обеспечить надлежащее ограждение опасной территории;
- по завершении работ полностью демонтировать временные конструкции и восстановить привычную схему проезда.
В городской власти отмечают, что удаление аварийных деревьев проводится с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций, особенно в условиях сильного ветра или непогоды, когда поврежденные стволы или ветви могут представлять угрозу для людей и транспорта.
В то же время отмечается, что документ еще не подписан, поэтому не вступил в юридическую силу. Окончательное решение о временном перекрытии будет принято только после официального утверждения распоряжения.
