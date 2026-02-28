Ожидается, что индексация пенсий с 1 марта в Днепропетровской области существенно улучшит финансовое состояние граждан.

С 1 марта 2026 г. в Днепропетровской области стартует индексация пенсий с 1 марта в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

Повышение коснется всех получателей выплат через Пенсионный фонд и составит 12,1%.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин сообщил об этом во время Часа вопросов к Правительству в Верховной Раде. По его словам, индексация превышает прошлую инфляцию на 4%, что обеспечит стабильность доходов для пожилых граждан.

Стабильность Пенсионного фонда стала ключевым фактором проведения изменений. Впервые за несколько лет годовой бюджет фонда утвержден без дефицита и составляет более 1,2 триллиона гривен. Это позволяет гарантировать выплаты более 10 миллионам пенсионеров.

Сейчас средняя пенсия по стране около 6500 гривен, но более 4,3 миллиона человек получают менее 6 тысяч. Поэтому повышение выплат является частью комплексных реформ, направленных на улучшение благосостояния пожилых.

Министр подчеркнул, что Пенсионный фонд работает над новой моделью системы, которая обеспечит долгосрочную справедливость и надежность выплат в будущем.

Специалисты советуют пенсионерам проверять начисления, планировать семейный бюджет и своевременно получать средства во избежание недоразумений.

Пенсионеры смогут рассчитывать на более уверенное планирование собственных расходов в ближайшие месяцы. Это повышение позволит пожилым людям покрывать основные потребности и снизить финансовое давление.

