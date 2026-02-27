Энергетики предупредили о дополнительных графиках отключения света в Днепропетровской области на эти выходные – 28 февраля и 1 марта 2026 года.

В связи с плановыми работами в электросетях Днепропетровской области 28 февраля и 1 марта будут действовать специальные графики отключения света, пишет Politeka.

По данным ДТЭК, в субботу, 28 февраля 2026 года, дополнительные графики отключения электроэнергии в Днепропетровской области с 9:00 до 17:00 будут применять в частности в таких населенных пунктах Новоалександровской общины:

Старые Кодаки (ул. Хмельницкого, Гетманская, Извилистая, Каштановая, Кодацкая, Света, Маяковского, Простоквашино, Рыбальская, Хуторская, Чкалова, Школьная, пер. Калиновый, Лесной, Лоцманский);

Опытное (Вишневая, Соколова, Научная, пер. Опытный);

частично Волосское, Ракшевка, Каменка, Днепрово.

В поселке Аулы Криничанской общины в субботу будут происходить обесточивания с 9 до 17 часов – для некоторых домов по улицам Цветущая, Мемориальная, Счастливая; с 8 до 18 – Героев Крут, Киевская, Победы; с 12 до 18 – Рабочая, Родниковая, сообщает Politeka.

В воскресенье, 1 марта 2026 года, дополнительные графики отключения света также будут действовать в пределах Гречаноподского сельского территориального общества в Днепропетровской области. С 8:00 до 18:00 без электроэнергии там останутся жители сел Кряжево, Миролюбовка и Свистуново.

Кроме того, 1 марта плановое обесточивание с 9 до 18 часов состоится в городе Каменское для домов по следующим адресам: б-р Освободителей, 7; просп. Приднепровский, 6; просп. Непокоренных, 1, 11, 3, 5, 6, 7; шоссе Елизаветовское, 4, 8.

