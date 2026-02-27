Составлены детальные графики отключений 28 февраля, чтобы жители Днепропетровской области могли заранее подготовиться к временным перебоям с электроснабжением.

В субботу вводятся дополнительные графики отключения света в Днепропетровской области на 28 февраля, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Местные общины предупреждают, что плановые работы будут масштабными, поэтому энергетики заранее составили детальные графики отключений 28 февраля, чтобы жители могли раньше времени подготовиться к временным перебоям с электроснабжением.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях «ДТЕК Дніпровські електромережі» будет проводить профилактические работы в пределах Новоалександровской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 9 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

с. Днипрове улица:

Берегова — 11, 17, 19, 23;

Центральна — 1, 1/А, 2, 2/А, 3, 4, 6–12, 14–19, 21–23, 25, 27–34, 36–38, 40–42, 45, 46, 48, 52–60, 60/з/д0060, 62, 63, 65, 67–69, 71, 73, 74, 78, 82, 82/А, 83, 83/А, 86А, 87, 88, 89/А, 90, 92, 94–99, 100–103, 101/А, 105, 106, 108, 110–112, 111/А, 111-Б, 114, 118, 118/А, 120/А, ЗД/0035, ЗД/0129;

с-т Днипрове — 106, 160;

с-т Садове Товарыство — 82, 104;

с-т Сонячный-1 — 3, 35, 36

с. Стари Кодакы улицы:

Богдана Хмельныцького — 20;

Гетьманська — 26, 28, 31–39, 41, 43, 45, 47–49, 51–53, 54/ЗД, 58, 61, 63–65, 70, 71/А, 72–75/2, 100, 100-А, 103, Б/Н, ЗД/56;

Извилиста — 3, 4, 61;

Каштанова — 4, 75, 79; вул. Кодацька — 28–112, 120;

Маяковського — 1, 3, 3/А, 5, 7, 13;

Простоквашыно — 2, 4, 6, 11, 13, 31;

Рыбальська — 1–34, 37;

Свитла — 1, 4, 7, 9, 10, 12, 18–21, 23, 25, 27, діл.6;

Хуторська — 1, 1/А, 3–7, 9, 9/А, 10–12, 17А, 4а, б/н/9;

Чкалова — 1, 2/А, 3, 3/А, 4, 5, 7, 8, 12;

Шкильна — 29, 31, 33, 35, 37–47, 49, 51–59, 61–63, 65, 66, 66/А, 68, 73, 74, 77, 78, 81/Б, 94, 96, 100, 102, з.д.67, ЗД/0078;

пров. Калыновый — 6/Г, 63, 73, 77, 86;

пров. Лисный — 1–4;

пров. Лоцманськый — 6А, 10, 10/А

В пределах Криничанского территориального общества также долго не будет электричества. Свет выключается по следующим адресам и временным промежуткам:

08:00–18:00, деревня Аулы:

ул. Героив Крут - 32;

ул. Кыивська - 49;

ул. Перемогы - 2, 2/А, 2/В, 4, 4/А, 4/Б, 5, 5/А, 6, 6/А, 7, 8/А, 9, 10-21, 21/А, 23/А, 25, 27, 29/А

09:00–17:00, деревня Аулы:

ул. Квиткова — 56, 58, 58/А, 62, 64, 64/А, 66, 68, 70, 73–75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93;

ул. Мемориальна - 1, 20, 22;

ул. Щаслыва - 11, 13-21, 23, 23/А, 24-39, 42-47 (с уч. дробей)

12:00–18:00, деревня Аулы:

ул. Рабитныча - 1-12, 14-24, 24/Б, 26, 28;

ул. Джерельна — 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 230, 232, 236, 238, 240, 242, 4 252, 254

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

