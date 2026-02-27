В Днепре в 2026 году переселенцы могут получить гуманитарную помощь для ВПЛ, сообщает Politeka.net.

Программа охватывает тех, кто проживает во временных центрах, шелтерах города или покинул свои дома из-за боевых действий.

Организацией процесса занимается департамент социальной политики городского совета. Поддержка предусмотрена для лиц почтенного возраста, людей с инвалидностью, матерей с детьми, опекунов несовершеннолетних и подростков от трех до восемнадцати лет. Новые переселенцы, только что оформившие справку и проживающие в местах компактного размещения, также могут получить одноразовый набор независимо от социального статуса.

Обязательным условием является регистрация в общине после 24 февраля 2022 по фактическому месту жительства. В набор входят продукты длительного хранения: консервы, крупы, макаронные изделия, готовые блюда, чай, кофе и сладости.

Для получения пакета переселенцам следует обратиться в управление социальной защиты по адресу проживания. Необходимо предоставить паспорт, справку ВПЛ, документы на детей и, при необходимости, подтверждение инвалидности.

В профильных службах отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре выдается ежемесячно согласно утвержденному графику. Специалисты формируют списки, информируют о дате получения и консультируют о порядке получения.

Жителям советуют готовить документы заранее и уточнять детали во избежание очередей и задержек. В то же время в городском совете предупреждают, что объемы ресурсов и порядок выдачи могут изменяться в зависимости от финансирования и количества заявок.

Переселенцам рекомендуют следить за официальными сообщениями, чтобы получать актуальную информацию и пользоваться всей доступной поддержкой.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре обеспечивает жителей необходимыми продуктами и ресурсами для безопасного проживания в городе.

