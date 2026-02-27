Подорожание проезда в Днепропетровской области носит системный характер и охватывает несколько направлений между городами.

С февраля произошло подорожание проезда в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

Изменения коснулись маршрута из Каменского в Днепр (АС «Новый центр»), который обслуживает предприятие «Автолуч». Стоимость билета выросла с 60 до 80 гривен.

В компании объясняют повышение затрат на топливо, запчасти и материалы для технического обслуживания автобусов. Дополнительно среди причин называются кадровый дефицит и общий рост эксплуатационных расходов.

Ранее, с 12 февраля, изменения уже произошли на маршруте №100, соединяющем железнодорожный вокзал Каменского с центральным автовокзалом Днепра. Там тариф повысили до 70 гривен.

Таким образом, подорожание проезда в Днепропетровской области носит системный характер и охватывает несколько направлений между городами. Перевозчики отмечают, что корректировка необходима для стабильного функционирования транспорта и сохранения регулярных рейсов.

Обновленный график из Каменского в будни предусматривает отправку автобусов в 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 и 16:00. В выходные рейсы осуществляются в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00 и 16:00.

Из Днепра от АС «Новый центр» автобусы курсируют в будни в 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, а по выходным — в 09:00, 19:00 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00.

Представители перевозчика отмечают, что экономические факторы заставили пересмотреть расценки с тем, чтобы обеспечить бесперебойное сообщение между Каменским и Днепром в современных условиях.

Пассажирам советуют учитывать обновленные тарифы при планировании поездок и финансовых расходов на билеты.

