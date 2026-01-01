Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області стає доступною людям, які цього найбільше потребують.

У Дніпропетровській області стартувала гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Програма реалізується спільно з благодійними організаціями та місцевими громадами і спрямована на підтримку людей у складних життєвих умовах під час зимового періоду.

За інформацією фонду «Карітас Донецьк», допомогу отримують мешканці тимчасових прихистків і домогосподарства, які не мають змоги самостійно підготувати житло до холодів. Особлива увага приділяється малозабезпеченим родинам, людям літнього віку та сім’ям без стабільного доходу.

До програми включені громадяни з інвалідністю, особи з хронічними хворобами, жінки з уразливих груп, батьки з маленькими дітьми та багатодітні родини. Формати підтримки різноманітні: переважно це паливні брикети для обігріву або грошові виплати, що частково покривають комунальні витрати.

Розподіл ресурсів уже триває у Синельниківському та Нікопольському районах. У Слов’янській громаді передають тверде паливо, а в селах Зоря та Приміське виділено кошти на оплату комунальних послуг. Жителі Покровського та Марганецького напрямків також отримують допомогу.

Ініціатива спрямована на зменшення фінансового навантаження та забезпечення базових умов проживання під час холодів. Організатори зазначають, що обсяги ресурсів коригуватимуть залежно від актуальних потреб громад, а сама програма діятиме до завершення опалювального сезону.

Мешканцям радять слідкувати за офіційними повідомленнями, щоб вчасно скористатися підтримкою. Таким чином, гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області стає доступною людям, які цього найбільше потребують.

