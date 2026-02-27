Прогноз погоды в Днепропетровской области на март показывает постепенное отступление холодов, однако ночные морозы еще долго не будут покидать город, сообщает Politeka.

Дневные температуры будут расти постепенно, а тепло ожидается только в конце месяца.

Первая половина месяца

Начало марта удерживает дневные значения около +3…+5°, ночные опускаются до -3°. Погода будет преимущественно облачной, возможны кратковременные дожди. Весеннее тепло пока чувствуется ограниченно, поэтому одеваться следует тепло и продуманно.

Ближе к середине месяца дневные показатели повышаются до +6…+8°, а морозы еще ночью сохраняются. Осадков становится меньше, однако облачность по-прежнему преобладает над солнечными лучами.

Вторая половина месяца

Температура днем ​​поднимается до +8…+9°, а иногда может достигать +10°. Ночные морозы отступают, показатели в большинстве своем остаются выше нуля. Солнечных дней становится больше, что создает ощущение комфортной ранневесенней погоды.

В конце марта воздух прогревается до +10…+13°, что уже напоминает апрельские дни. Осадков почти не прогнозируется, резких скачков температур не ожидается, поэтому последние дни месяца будут сухими и комфортными для прогулок.

В целом прогноз погоды в Днепропетровской области на март свидетельствует о мягком и постепенном переходе от зимних холодов к настоящей весне. Местные синоптики советуют планировать активный отдых в дневные часы, когда воздух наиболее теплый и благоприятный для прогулок.

Март станет прекрасным временем для прогулок и первого весеннего отдыха на свежем воздухе.

