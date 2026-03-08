Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 марта в Днепре обещает преимущественно ясную и солнечную атмосферу на улице, так что рассказываем детали.

Местным жителям предоставили подробный прогноз погоды на неделю с 9 по 15 марта в Днепре, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 марта в Днепре предоставили на платформе sinoptik.ua.

9 марта ночью температура опустится до +1°, а днем ​​воздух прогреется до +9°. Утром ожидается пасмурное небо, однако к обеду облака разойдутся, и небо будет чистым к вечеру.

10 марта в городе будет ясно весь день. Ночью температура ожидается около +2°, а днем ​​поднимется до +11°. Ветер будет оставаться слабым, скорость которого не будет превышать 2,6 м/с.

Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 марта в Днепре отмечает отсутствие осадков и стабильную сухую атмосферу, что создает комфортные условия для утренних и дневных прогулок.

11 марта ожидается теплый и солнечный день, когда температура днем ​​поднимется до +11°, а ночью будет +4°. Влажность будет умеренной, около 42% днем.

12 марта в городе снова установится ясная и теплая погода. Ночная температура будет около +3°, днем ​​до +13°, ветер остается слабым, от 1,5 до 1,8 м/с.

Влажность воздуха с утра составит 79%, днем ​​снизится до 43%, создавая комфортные условия для прогулок и повседневных дел.

13 марта и 14 марта метеорологи обещают ясное небо в течение всего дня без осадков. Температура ночью будет держаться от +2° до +4°, а днем ​​будет подниматься до +12–14°.

15 марта тоже будет ясным. Температура днем ​​достигнет +11°, ночью будет держаться на уровне +4°. Ветер будет оставаться слабым, до 3,9 м/с, а влажность воздуха днем ​​снизится до 32%.

