Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области становится доступным в рамках экспериментального проекта для маломобильных переселенцев.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает возможность проживания до 12 месяцев в специально оборудованных помещениях, сообщает Politeka.

Об этом проинформировали на официальном Фейсбуке-странице Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Инициатива рассчитана на людей, которые после длительного медсестринского или досмотрового сопровождения нуждаются в дополнительной поддержке и помощи в повседневной жизни.

Проживание предоставляется за счет государственного бюджета и не требует финансовых расходов от самих переселенцев. Проект предусматривает обеспечение ВПЛ бесплатным жильем в Днепропетровской области со всеми необходимыми удобствами.

К тому же данный проект предусматривает возможность самостоятельно готовить еду и вести домашнее хозяйство. Участники программы получают помощь в развитии социальных навыков, поддержку в разрешении сложных жизненных ситуаций.

Также при необходимости привлекаются специалисты и службы независимо от формы собственности помещений. Предоставление бесплатного жилья для ВП в Днепропетровской области осуществляют физические или юридические лица.

Они должны быть внесены в Реестр предоставлятелей и получателей социальных услуг, соответствовать критериям, определенным Кабинетом Министров, и иметь собственное или арендованное помещение, пригодное для проживания.

Министерство социальной политики отмечает, что проект направлен не только на временное размещение переселенцев, но и на восстановление самостоятельности и безопасности для тех, кто покинул свой дом из-за войны.

