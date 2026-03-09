Дефицит продуктов в Днепропетровской области усугубляет напряжение на молочном рынке, сообщает Politeka.
Закупочная стоимость сырого молока упала до 14 грн. за килограмм, а аналитики прогнозируют дальнейшее снижение до 10–12 грн.
Большинство малых и средних ферм работают на грани рентабельности. Владельцы сокращают поголовье или ищут другие источники прибыли — запускают сыроделие и развивают откорм бычков для мясного направления.
По данным Ассоциации производителей молока, объемы производства в стране растут из-за перепроизводства, в то же время импорт из ЕС усиливает конкуренцию. Мелкие хозяйства отмечают высокие затраты на корма, электроэнергию и обслуживание техники.
Дополнительным вызовом стали новые требования по благосостоянию животных и ограниченный доступ к государственным программам. Часть предприятий уменьшает количество дойных коров или полностью сворачивает деятельность.
Фермы на 100–200 голов удерживаются с трудом, в то время как промышленные операторы балансируют у точки безубыточности. Даже кооперация не гарантирует стабильности из-за зависимости от перерабатывающих компаний.
Отдельные производители инвестируют в современные системы доения и переходят на переработку, чтобы продавать товары без посредников. Такой подход позволяет частично компенсировать потери.
Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Днепропетровской области будет сохраняться, пока рынок не приспособится к новым экономическим и логистическим реалиям.
Несмотря на такую ситуацию, в Днепропетровской области у людей есть возможность получить гуманитарную помощь.
