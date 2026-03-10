Для удобства жителей заранее обнародованы детальные графики отключений в Днепропетровской области на 11 марта.

В Днепропетровской области на 11 марта запланированы графики отключения света в Днепропетровской области, которые коснутся отдельных населенных пунктов региона, пишет Politeka.net.

Информацию предоставили несколько общин со ссылкой на «ДТЭК Днепровские электросети».

Во время запланированных работ специалисты будут выполнять обслуживание и ремонт оборудования, а также проводить профилактические мероприятия по повышению надежности и стабильности электроснабжения. Для удобства жителей заранее опубликованы детальные графики отключений в Днепропетровской области на 11 марта.

В частности, в Жовти Воды электроснабжение будет отсутствовать с 08:00 до 17:00 из-за плановых работ на определенных улицах:

Ивана Богуна: 26, 77, 77А, 79;

Козацькои Славы: 4, 6-9, 11, 13, 13А, 13Б, 15-21 (нечетные).

В Вильногирськ отключение электричества запланировано с 08:00 до 15:00, ограничения будут касаться конкретных адресов:

Центральна: 43, 45, 45А, 45Б, 47, 47А, 47Б, 49, 49А, 49Б, 49В;

Захысныкив Украины: 1Б;

Молодижна: 8, 28, 32, 32А, 34, 34А, 34Б, 34В, 36, 36А, 38, 38А;

Захысныкив Украины: 1, 1Б;

бульвар Мыру: 2-8 (парні), 8А, 10;

Промыслова: 18, 20.

Также в городе Крывый Риг свет не будут подавать с 08:00 до 17:00, однако ограничения охватят только отдельные дома по указанным адресам:

Васыля Биднова: 1-5, 7-14;

Левыцького: 13-25 (непарные), 26-35, 37-40, 42, 44, 48-70 (парні);

Мартовыча: 1А, 2А;

Озерна: 1, 1А, 3-19, 21;

Олега Куприянця: 2-10 (парные), 11-23, 23А, 24-28, 29А, 31, 33, 35, 35А;

Олега Рычкова: 1-12, 14, 17, 18, 20, 21, 24;

Сергия Заикы: 1-3, 5-11, 15, 21;

Федора Дацка: 1-11 (непарные), 15.

