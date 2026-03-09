Относительно завершения отопительного сезона в Днепре в 2026 году окончательное решение будет приниматься по постановлению Кабинета Министров № 830.

Завершение отопительного сезона в Днепре в 2026 году еще не определено, передает Politeka.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Несмотря на военные вызовы и регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру, теплоснабжение в большинстве домов оставалось стабильным. Отопительный сезон в Днепропетровской области проходит с минимальными перебоями, а коммунальные службы уже готовятся к следующему периоду.

Об итогах зимы рассказали на брифинге в областной военной администрации. Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Елена Засикан отметила, что сезон стал одним из самых сложных за последние годы. Самые большие проблемы возникали во время сильных морозов, когда отключение электричества приводило к перебоям в части домов.

Основной задачей специалистов было избежать размораживания тепловых систем. Аварийные бригады работали непрерывно, оперативно устраняя последствия обесточений.

Отдельно обратили внимание на ситуацию в Зеленодольской общине, где из-за обстрелов более сотни домов остались без централизованного отопления. Для жителей ввели пониженный тариф на электроэнергию, а стабилизационные графики почасовых отключений продолжают действовать.

В поддержку региона присоединились международные партнеры. Генераторы и оборудование от доноров позволили коммунальным предприятиям работать даже в критические моменты.

Городской голова Борис Филатов сообщил, что подготовка к новому отопительному сезону уже стартовала. Он напомнил о ноябре 2022 года, когда массированные атаки повлекли за собой масштабный блекаут и угрожали коллапсом городских сетей. Благодаря системной подготовке и работе коммунальных служб город смог обеспечить воду и тепло для жителей.

По завершению отопительного сезона в Днепре в 2026 году окончательное решение будет приниматься по постановлению Кабинета Министров № 830. Отопление выключат, если средняя суточная температура в течение трех дней превысит +8 °C. В то же время, дата отключения может изменяться в зависимости от состояния инфраструктуры и фактических погодных условий.

Таким образом, завершение отопительного сезона в Днепре будет происходить постепенно, с учетом температуры, технического состояния сетей и рисков безопасности. Жителям советуют следить за сообщениями коммунальных служб, чтобы своевременно адаптироваться к отключениям.

