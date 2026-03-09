В Днепропетровской области были обнародованы подробные графики отключения света на 10 марта.

В Днепропетровской области 10 марта запланированы плановые отключения электроэнергии, которые затронут отдельные населенные пункты региона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

В рамках планируемых работ специалисты будут проводить обслуживание и ремонт оборудования, а также другие профилактические мероприятия, направленные на повышение стабильности и надежности электроснабжения. Для удобства в Днепропетровской области предварительно обнародованы подробные графики отключения света на 10 марта.

В городе Жовти Воды с 8 до 17 часов будут выключать электричество из-за плановых работ. Они будут продолжаться по адресам:

ул. Героев Украины: 4-12 (парные);

ул. Украинська: 8;

ул. Шахтерськои Славы: 1, 2, 5.

Также сообщается о плановых работах в городе Вильногирськ на 10 марта с 08:00 до 16:30 по адресу:

Захысныкив Украины: 9, 11, 13, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 15, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5;

Центральна: 28-36 (парные), 37А, 39, 39А, 41, 43, 45 ,45А, 51, 51А, 53, 55, 55А, 55Б, 55В, 57, 57А;

бульвар Мыру: 10;

Молодижна: 32А, 34А, 55.

С 9 до 17 часов в селе Надеждивка не будет электричества, однако это касается только отдельных адресов:

Шкильна: 1–5, 8–10, 14;

пров. Садовый: 12-18 (парные), 19-21, 23-37 (нечетные), 37А, 39-53 (нечетные).

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы. Ограничения будут действовать с 09:00 по 15:00 в городе Перещепыне по ул. Мыру, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 2; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 31/А; 32; 33; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 58; 6; 60; 62; 62/А; 64; 64/А; 9.

Также в Перещепыне не будет света с 08:00 по 13:00 часов на улицах:

Огородня, 1/А; 18; 22; 24; 26; 32; 36; 4; 40; 6; 8

Орденоносна, 10; 11; 13; 14; 14/Б; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 28; 31; 33/А; 35; 37; 39; 41; 45; 47; 49; 53; 55; 57; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 8; 9

Прыорильська, 37; 39; 72; 74; 76; 78; 80; 82; 86

по пров. Гетьманськый, 1; 3

по пров. Упорный, 1; 13; 3; 7; 9

