Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре в 2026 году предусматривает ежемесячную раздачу продуктовых комплектов для людей, потерявших жилье из-за боевых действий или временно проживающих в центрах и шелтерах, сообщает Politeka.net.

Программу организует Департамент социальной политики городского совета. Поддержку могут получить люди преклонных лет, лица с инвалидностью, матери с детьми, опекуны несовершеннолетних, а также подростки от трех до восемнадцати лет. Новоприбывшие оформившие справку и проживающие в местах компактного расселения имеют право на одноразовый набор независимо от категории.

Обязательным условием является регистрация в общине после 24 февраля 2022 по фактическому месту пребывания. В пакет входят товары длительного хранения: крупы, макаронные изделия, консервы, готовые блюда, чай, кофе и сладости.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства. С собой следует иметь паспорт, справку переселенца, документы на детей и подтверждение инвалидности при наличии.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется ежемесячно в соответствии с утвержденным графиком. Перечни получателей формируют заранее, после чего информируют о дате, времени выдачи и порядке получения.

Жителям советуют подготовить документы заранее и следить за актуальными объявлениями во избежание очередей. Объем ресурсов и механизм распределения могут изменяться в зависимости от финансирования и количества заявок.

Дополнительно планируется запуск горячей линии и онлайн-консультаций, чтобы переселенцы могли быстро узнавать наличие наборов и изменения в процедуре.

Каждый желающий может обратиться в городское управление, чтобы получить поддержку и обеспечить себя продуктовыми комплектами в месяц, гарантируя стабильную помощь даже в сложных жизненных условиях.

