Подорожание проезда в Днепропетровской области на междугородных направлениях официально вступило в силу, сообщает Politeka.
Изменения коснулись наиболее востребованных маршрутов, соединяющих Каменское и областной центр.
Обновлены тарифы на популярных рейсах
Наиболее существенный рост стоимости зафиксирован на автобусах компании «Автолуч». Билет на автостанцию «Новый центр» теперь стоит 80 гривен вместо предыдущих 60. Представители фирмы объясняют такой шаг резким увеличением расходов на топливо, запчасти и техническое обслуживание автопарка. Также перевозчики указывают на острую нехватку водителей.
Ранее с 12 февраля цена изменилась и для пассажиров рейса №100. Поездка от железнодорожного Каменского вокзала до центрального автовокзала Днепра теперь обойдется в 70 гривен.
График движения и причины изменений
Удорожание проезда в Днепропетровской области стало вынужденной мерой по поддержанию регулярности сообщения между городами. Актуальное расписание предполагает отправку из Каменского каждый час (в будни с 06:00 до 16:00, в выходные — по сокращенному графику). Обратно, от АС "Новый центр", транспорт курсирует до 19:00.
Предприятия отмечают, что корректировка тарифной сетки позволит сохранить бесперебойную работу линий. Последующая ценовая политика будет зависеть исключительно от общей экономической ситуации и стабильности рынка энергоносителей. Жителям региона рекомендуют заранее уточнять время отправки автобусов перед планированием своих поездок.
Пассажирам следует заранее проверять обновленные графики отправления и иметь при себе необходимую сумму без остатка, чтобы ускорить процесс расчета в кассах или салонах автобусов.
