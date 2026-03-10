Подорожание проезда в Днепропетровской области на междугородных направлениях официально вступило в силу, сообщает Politeka.

Изменения коснулись наиболее востребованных маршрутов, соединяющих Каменское и областной центр.

Обновлены тарифы на популярных рейсах

Наиболее существенный рост стоимости зафиксирован на автобусах компании «Автолуч». Билет на автостанцию ​​«Новый центр» теперь стоит 80 гривен вместо предыдущих 60. Представители фирмы объясняют такой шаг резким увеличением расходов на топливо, запчасти и техническое обслуживание автопарка. Также перевозчики указывают на острую нехватку водителей.

Ранее с 12 февраля цена изменилась и для пассажиров рейса №100. Поездка от железнодорожного Каменского вокзала до центрального автовокзала Днепра теперь обойдется в 70 гривен.

График движения и причины изменений

Удорожание проезда в Днепропетровской области стало вынужденной мерой по поддержанию регулярности сообщения между городами. Актуальное расписание предполагает отправку из Каменского каждый час (в будни с 06:00 до 16:00, в выходные — по сокращенному графику). Обратно, от АС "Новый центр", транспорт курсирует до 19:00.

Предприятия отмечают, что корректировка тарифной сетки позволит сохранить бесперебойную работу линий. Последующая ценовая политика будет зависеть исключительно от общей экономической ситуации и стабильности рынка энергоносителей. Жителям региона рекомендуют заранее уточнять время отправки автобусов перед планированием своих поездок.

Пассажирам следует заранее проверять обновленные графики отправления и иметь при себе необходимую сумму без остатка, чтобы ускорить процесс расчета в кассах или салонах автобусов.

