Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге помогает стабилизировать быт людей.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге стартовала по инициативе волонтерского центра «Свободные вместе», сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на переселенцев и местных жителей, которые из-за войны потеряли стабильные доходы и оказались в сложных жизненных условиях.

Организаторы подчеркивают, что приоритет получают семьи с самыми острыми потребностями. Особое внимание уделяют домохозяйствам, ранее не обращавшимся за помощью или подавшим заявки до августа 2025 года. Такой подход позволяет охватить большее количество людей и избежать дублирования обращений.

Выдача производится ежедневно, однако существует лимит – до 150 семей в день. Это помогает упорядочить процесс, сократить очереди и соблюдать требования безопасности. Свертки выдают только лично после предварительной регистрации.

Наборы включают в себя базовые продукты, рассчитанные на определенный период. Запасы регулярно пополняют, а волонтеры призывают получателей соблюдать установленный график, чтобы обеспечить равный доступ всем желающим.

Проект осуществляется при поддержке международной организации Global Empowerment Mission. Сейчас уже передано более двухсот комплектов примерно такому же количеству семей, и работу планируют продолжать в последующие месяцы.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге помогает стабилизировать быт людей, вынужденных покинуть свои дома, и уменьшает социальное напряжение в обществе.

Кроме того, жители Днепропетровской области могут получить доплаты. Эти средства будут выплачиваться дополнительно к основной пенсии в качестве компенсации за проживание на опасных территориях.

