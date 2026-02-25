Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области вступило в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

Изменения касаются оплаты за распределение природного газа, тогда как цена топлива для бытовых потребителей осталась без изменений.

Специалисты объясняют, что новая строка в платежках отражает только доставку ресурса по газораспределительным сетям, а не стоимость газа. Первый этап введения изменений стартовал в январе, второй запланирован после 1 апреля.

В среднем по Украине тариф на распределение повысился на 76%, в то время как в Днепропетровской области рост составил почти 190%. Новая ставка составляет 3,66 гривны за кубометр без НДС. Для сравнения, в разных регионах цена колеблется от 0,65 до 3,95 грн в зависимости от местных условий.

Цена газа для населения остается на уровне 7,96 гривны за кубометр и не планируется к изменению в течение как минимум полугода после завершения военного положения.

Экономические факторы объясняют повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: рост расходов на обслуживание сетей, ремонт оборудования и обеспечение бесперебойной поставки.

Специалисты рекомендуют потребителям регулярно проверять начисления и своевременно оплачивать счета. Это помогает избежать недоразумений, гарантирует стабильную подачу энергоносителя и поддерживает эффективную работу инфраструктуры.

Дополнительно эксперты рекомендуют экономно использовать ресурс: следить за потреблением, проверять герметичность приборов и по возможности оптимизировать обогрев, чтобы уменьшить расходы и сохранить стабильность семейного бюджета.

