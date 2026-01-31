Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області стало помітним для багатьох місцевих мешканців, адже витрати у супермаркетах постійно зростають.

Місцеві жителі відчули подорожчання продуктів у Дніпропетровській області у січні 2026 року, адже ціни на базові позиції продовжили рости, повідомляє Politeka.

Як свідчать дані з офіційного сайту Мінфіну, подорожчання продуктів у Дніпропетровській області зафіксоване на прикладі ряду основних товарів, що входять у щоденний раціон українців.

Наприклад, курятина стегно, яка користується високим попитом, у середньому по регіональних магазинах коштує 140,67 гривні за кілограм, тоді як у грудні 2025 року середня вартість становила 137,91 гривні.

В Auchan сьогодні кілограм стегна продають за 154,00 гривні, Megamarket пропонує за 159,00 гривні, а Novus реалізує за 109,00 гривні, тоді як у грудні 2025 року там ціни були відповідно 124,60, 153,00 і 136,14 гривні.

Індекс споживчих цін на курятину у січні 2026 склав 100,67%, що означає зростання на 0,67%. Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області видно і на прикладі кукурудзи консервованої торгової марки Верес у банках по 340 грамів.

Середня вартість у магазинах регіону зараз становить 59,42 грн. Так, у Auchan банку можна купити за 54,50, у Megamarket вона коштує 68,40, у Metro — 57,77, а в Novus — 56,99. Для порівняння, у грудні 2025 року середня ціна на цей продукт була 54,09.

Також виріс у ціні твердий сир Комо традиційний 50% жирності. Середній цінник по регіону зараз становить 566,67 гривні за кілограм.

В магазинах Auchan сир продають за 519,00 грн, Megamarket пропонує за 582,00, Novus — за 599,00, тоді як у грудні 2025 року середня ціна була 527,00 гривні.

