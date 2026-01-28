Прогноз погоды в Днепре на неделю с 29 января по 4 февраля демонстрирует резкие изменения от относительного потепления до морозов.

Синоптики обнародовали прогноз погоды в Днепре на неделю с 29 января по 4 февраля, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Метеофор .

Ожидается неустойчивая погода со значительными колебаниями температуры и местными осадками.

В четверг, 29 января, воздух прогреется до +2°C. Южный ветер будет достигать скорости 6 м/с, а небольшой дождь в жидком эквиваленте составит 1,5 мм. На следующий день, в пятницу, температура поднимется до +5°C, однако осадки станут сильнее - до 6,5 мм. Южный ветер усилится до 9 м/с.

Суббота, 31 января, сулит дождь с температурой +1°C и порывами ветра до 10 м/с с севера. Воскресенье, 1 февраля, принесет похолодание до -10°C. Осадков не ожидается, но ветер будет оставаться умеренным. Понедельник, 2 февраля, также будет холодным, с показателем –10°C и без осадков.

Во вторник, 3 февраля, температура опустится до -16°C. Порывы северного ветра достигнут 11 м/с. Лишь 2,1 мм осадков возможны в течение дня. Среда, 4 февраля, оставит температурный фон около -4°C, осадки будут минимальными, а ветер слабый - 6 м/с с юга.

Местные метеорологи отмечают, что прогноз погоды в Днепре на неделю с 29 января по 4 февраля демонстрирует резкие изменения от относительного потепления до морозов, поэтому жителям следует планировать передвижения и внешние работы, заботиться о тепле и безопасности. Особое внимание следует уделять одежде, защите автомобилей от гололеда и состоянию дорог.

Подытоживая, неделя будет динамичной: от мягкого южного воздуха до холодных северных масс с порывистым ветром. Прогноз поможет организовать повседневные дела и подготовиться к погодным сюрпризам.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: в 2026 году украинцев ждут жесткие условия получения, детали.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены.