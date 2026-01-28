Графики отключения света в Днепропетровской области на 29 января охватят часть региона, ведь энергетики будут производить ремонтные работы, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЭК Днепровские электросети».

В Днепропетровской области 29 января запланированы временные отключения электроэнергии. Жителям советуют ознакомиться с графиками отключений и заранее подготовиться к возможным перебоям, ведь работы на сетях производятся с целью повышения надежности и стабильности электроснабжения.

В Криворожском районе с 8 до 17 часов будет отсутствовать свет в селе Надия. Ограничения охватят следующие улицы:

Выноградна: 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21-23;

Вышнева: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16;

Зелена: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3А, 4-19, 21, 23-25, 27-35 (непарные), 39, 43-77 (непарные), 77А, 77Б, 79, 79А, 81-87 (непарные), 88, 88А, 89-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120;

Каштанова: 2, 6;

Лисна: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 23, 24, 29, 32;

Молоди: 1-4, 4А, 5-10, 13, 15, 19, 21, 23, 32;

Молодижна: 6;

Садова: 4;

Тараса Шевченка: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21;

Тополына: 2-5, 11, 23, 25, 26, 29;

Цвитна: 1-14;

Центральна: 2, 5-11 (непарные), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32;

Шкильна: 3;

шоссе Кировоградське: 14, 119.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «ДТЭК Днепровские электросети» будет проводить профилактические работы в пределах Вакуловского сельского территориального общества. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии с 8 до 18 часов в следующих населенных пунктах: Одрубок и Базавлучок.

Также 29 января будут действовать обесточивание в следующих населенных пунктах региона:

08:00–15:00 лет, село Божедаривка

ул. Выконкомивська — буд. 4–12, 10/А, 12/А, 9/А

ул. Кооператывна — буд. 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64

12:00–18:00, село Божедаривка

ул. Выконкомивська - дом. 14–21

ул. Кооперативна — дом. 5, 20, 20/Б, 24, 26, 31, 31/А, 31/В, 31/Ж, 31-Е/1, 32, 38

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

