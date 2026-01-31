Фахівці ДТЕК оголосили про планові роботи в електромережах регіону на 1 та 2 лютого 2026 року та відповідні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

У неділю, 1 лютого, в Дніпропетровській області, за даними ДТЕК, додаткові графіки відключення світла діятимуть із 8:00 до 18:00 у селах Гречаноподівської громади – Водяне, Озерне, Пологи, Подове, Кряжове.

Також у неділю без електроенергії із 9:00 до 18:00 години залишаться мешканці с. Приміське (по вул. Шкільна, Перемоги, Конторська).

Аз 8:30 до 18:00 – селища Губиниха (Байдукова, Вереснева, Весняна, Виноградна, Гетьманська, Джерельна, Дружби, Ковальська, Короленка, Кущова, Межова, Надії, Партизанська, Побережна, Польова, Садова, Сонячна, Степова, Чкалова, Ювілейна) та села Хащеве (Дружби, Молодіжна, Овчаренка), пише Politeka

світло, відключення електроенергії

У понеділок, 2 лютого 2026 року, додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області частково торкнуться зокрема таких населених пунктів:

  • Царичанка (Театральна, Царичанська, Лівобережна), Івано-Яризівка (Автомобільна, Сонячна), Лисківка (Гагаріна) – з 9:00 до 15:00;
  • Кринички (Відпочинку, Зарічна, Звʼязківців, Робітнича, Григорія Сковороди, Тиха, пров. Сковороди), Гримуче (Верхня, Панаса Мирного) – з 12:00 до 18:00;
  • Новоолександрівка (пров. Рубіновий), Братське (Сурянська) – з 9:00 до 17:00
  • Мирове (Центральна, Перспективна) – з 8:00 до 12:00;
  • Топила (Українська, Героїв України) – з 13:00 до 18:00.

А в місті Камʼянське знеструмлення 02.02 відбуватимуться за такою схемою:

  • Іванівська, 2; Моршинська, 1-7, 8А, 9, 9А, 10-13, 13Б, 14-33, 34А, 34Б, 36, 36А, 36Б; просп. Свободи, 10 – з 8:00 до 15:00;
  • Галини Романової, 1; Іванівська, 20, 20А, 22-31, 33, 35, 37; Маршинська, 35; Павловська, 1, 4А; Шевченківська, 11-17, 17А, 18, 19/24, 20/23, 21, 21/6, 21/26, 22, 22/24, 23-39, 41 – з 8:00 до 18:00.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.