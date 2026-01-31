Енергетики попередили про додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 1 та 2 лютого 2026 року.

Фахівці ДТЕК оголосили про планові роботи в електромережах регіону на 1 та 2 лютого 2026 року та відповідні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

У неділю, 1 лютого, в Дніпропетровській області, за даними ДТЕК, додаткові графіки відключення світла діятимуть із 8:00 до 18:00 у селах Гречаноподівської громади – Водяне, Озерне, Пологи, Подове, Кряжове.

Також у неділю без електроенергії із 9:00 до 18:00 години залишаться мешканці с. Приміське (по вул. Шкільна, Перемоги, Конторська).

Аз 8:30 до 18:00 – селища Губиниха (Байдукова, Вереснева, Весняна, Виноградна, Гетьманська, Джерельна, Дружби, Ковальська, Короленка, Кущова, Межова, Надії, Партизанська, Побережна, Польова, Садова, Сонячна, Степова, Чкалова, Ювілейна) та села Хащеве (Дружби, Молодіжна, Овчаренка), пише Politeka

У понеділок, 2 лютого 2026 року, додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області частково торкнуться зокрема таких населених пунктів:

Царичанка (Театральна, Царичанська, Лівобережна), Івано-Яризівка (Автомобільна, Сонячна), Лисківка (Гагаріна) – з 9:00 до 15:00;

Кринички (Відпочинку, Зарічна, Звʼязківців, Робітнича, Григорія Сковороди, Тиха, пров. Сковороди), Гримуче (Верхня, Панаса Мирного) – з 12:00 до 18:00;

Новоолександрівка (пров. Рубіновий), Братське (Сурянська) – з 9:00 до 17:00

Мирове (Центральна, Перспективна) – з 8:00 до 12:00;

Топила (Українська, Героїв України) – з 13:00 до 18:00.

А в місті Камʼянське знеструмлення 02.02 відбуватимуться за такою схемою:

Іванівська, 2; Моршинська, 1-7, 8А, 9, 9А, 10-13, 13Б, 14-33, 34А, 34Б, 36, 36А, 36Б; просп. Свободи, 10 – з 8:00 до 15:00;

Галини Романової, 1; Іванівська, 20, 20А, 22-31, 33, 35, 37; Маршинська, 35; Павловська, 1, 4А; Шевченківська, 11-17, 17А, 18, 19/24, 20/23, 21, 21/6, 21/26, 22, 22/24, 23-39, 41 – з 8:00 до 18:00.

