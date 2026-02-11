В Днепре продолжает действовать программа бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров, предусматривающая выдачу наборов для определенных категорий.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляют в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Департамента социальной политики, программа направлена ​​на поддержку людей, которые в результате войны были вынуждены покинуть свои дома и живут в шелтерах города.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре рассчитаны на отдельные категории людей, среди которых пенсионеры, лица с инвалидностью, матери с детьми, законные представители, сопровождающие малолетних детей или недееспособных лиц, а также дети от 3 до 18 лет.

Кроме этого получить продуктовые наборы могут переселенцы, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и получают услуги Днепровского городского центра социальных служб.

Программа бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре также предусматривает возможность одноразового получения помощи для тех украинцев, которые впервые обратились в управление соцзащиты населения за справкой.

Важным условием является проживание в местах временного компактного расселения, даже если граждане не входят в определенные категории.

Обязательным условием остается регистрация в городе после 24.02.2022 г. по адресу такого проживания, что подтверждается соответствующими документами во время обращения.

В состав продуктовых наборов входят товары длительного хранения: мясные и рыбные консервы, печеночный паштет, готовые вторые блюда с тушеным мясом, чай, кофе и сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем. Выдача производится один раз в месяц.

