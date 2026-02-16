Попри певне подорожчання яблук, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області наразі не спостерігається, повідомляє Politeka.

Запаси фруктів залишаються достатніми, але стрімке підвищення цін на окремі сорти змушує мешканців планувати покупки уважніше.

В Україні та Польщі обсяги яблук у сховищах скоротилися, а високий попит на експортні партії підштовхує тарифи вгору. Аналітики зазначають, що втрати врожаю через заморозки та складнощі з правильним зберіганням обмежують пропозицію якісних плодів. Преміальні сорти особливо відчутно реагують на ринкові зміни.

Додатковий тиск на вартість створюють удари по енергетичній інфраструктурі та використання дизель-генераторів для охолодження, що збільшує собівартість продукції, пояснюють фахівці.

Ситуація в Європі різниться: у Нідерландах та Бельгії запаси фруктів достатні, що стримує коливання цін, а в східних країнах дефіцит яблук відчутний. Польські фермери після святкового сезону мають обмежені запаси, що впливає на локальні тарифи.

Фахівці прогнозують, що тиск на вартість фруктів збережеться у лютому через скорочення запасів у США та логістичні труднощі в портах. Дешевші промислові яблука залишаються доступними, тоді як преміальні продовжують дорожчати.

Таким чином, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області не прогнозується, проте ринок пристосовується до підвищення цін на популярні плоди. Мешканцям радять планувати закупівлі, перевіряти якість фруктів та відстежувати зміни вартості, щоб забезпечити достатню кількість продуктів у домогосподарствах.

Регулярне планування покупок і обережне поповнення запасів допоможе уникнути неприємних сюрпризів та підтримати стабільне постачання фруктів.

Джерело

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право