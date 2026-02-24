В прошлом году завершение отопительного сезона в Днепре и области состоялось 28 марта.

В Днепропетровской области близится завершение отопительного сезона, сообщает Politeka.

Известно, что порядок включения и отключения отопления регламентируется пунктом 8 Правил предоставления услуг теплоснабжения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 года №830.

В документе отсутствуют конкретные даты, поэтому прекращение подачи тепла происходит, если среднесуточная температура в течение трех суток стабильно превышает +8°C. Это позволяет постепенно переводить котельные в летний режим без резких перепадов температуры в жилых домах и социальных учреждениях.

Когда среднесуточная температура в регионе начнет подниматься, это позволит теплосетям уменьшать подачу тепла в дома. В районах с альтернативным отоплением батареи могут отключаться несколько раньше, чтобы экономить энергоресурсы.

Специалисты советуют жителям:

проверять состояние батарей и вентильной решетки;

контролировать температуру в доме;

планировать проветривание и поддерживать комфортную влажность;

следить за показателями счетчиков и передавать их в теплосеть.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Днепре и области завершили 28 марта, хотя в некоторых городах тепло подавали еще несколько дней из-за нестабильной погоды.

