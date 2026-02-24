Ограничения движения транспорта в Днепре будут введены сразу на нескольких важных участках города, поэтому рассказываем об этом больше.

Вскоре водителям придется учитывать временное ограничение движения транспорта в Днепре из-за проведения коммунальных работ, сообщает Politeka.

Ограничения движения транспорта в Днепре будут касаться улицы Канатной. Об этом стало известно из проекта распоряжения городского головы.

В документе говорится, что перекрыть планируют участок между домами №24 и №26. Причиной является удаление аварийных деревьев, представляющих потенциальную опасность для пешеходов и водителей.

Ограничения движения транспорта в Днепре будут действовать в течение трех дней: с 3 по 5 марта. Проезд автомобилей будут перекрывать ежедневно с 9:00 до 16:00. В этот период коммунальные службы будут выполнять работы по демонтажу опасных насаждений.

Согласно документу, периметр зоны проведения работ должны быть ограждены и установлены необходимыми дорожными знаками для информирования участников водителей. После завершения всех мер территорию должны привести в надлежащее состояние.

В то же время это не единственные перекрытия, которые запланированы на начало марта. Ранее стало известно о масштабном перекрытии перекрестка проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Черных Запорожцев.

Там с 1 марта стартует капитальный ремонт трамвайной линии и проезжей части. Работы будут выполняться поэтапно с закрытием проезжей и тротуарной части в направлении жилого массива Мирный, а также с благоустройством улицы Инженерной.

Из-за ремонта изменится курсировка общественного электротранспорта. На период проведения работ трамвайный маршрут №16 будет приостановлен.

Маршрут №12, курсирующий от площади Старомостовой до улицы Игоря Сикорского, сократят. Также изменяются троллейбусные маршруты №8 (проспект Леси Украинки - улица Дениса Котенко) и №9 (площадь Соборная - улица Дениса Котенко).

