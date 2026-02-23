Ожидается, что индексация пенсий с 1 марта в Днепропетровской области значительно улучшит финансовое состояние получателей.

С 1 марта 2026 г. состоится индексация пенсий с 1 марта в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

Информацию об этом представляет Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время Часа вопросов к Правительству в Верховной Раде. Повышение на 12,1% охватит всех пенсионеров, получающих выплаты через Пенсионный фонд.

Министр отметил, что этот уровень индексации превышает предыдущий индекс инфляции на 4%. Выплаты затронут полностью всех получателей пенсий, обеспечивая предсказуемость доходов для пожилых граждан.

По словам Улютина, стабильность финансов Пенсионного фонда стала ключевым условием изменений. Впервые за многие годы годовой бюджет фонда утвержден без дефицита и составляет более 1,2 триллиона гривен. Это гарантирует надежность выплат для более 10 миллионов пенсионеров.

В настоящее время средняя пенсия в стране составляет около 6500 гривен, однако более 4,3 миллиона человек получают менее 6 тысяч. Поэтому индексация является лишь частью более широких системных изменений, направленных на улучшение уровня жизни пожилых граждан.

Министр подчеркнул, что Пенсионный фонд продолжает разработку новой модели системы, которая обеспечит долгосрочную справедливость и стабильность выплат в будущем.

Специалисты советуют пенсионерам проверять начисления, планировать бюджет и получать выплаты. Такая практика помогает избежать недоразумений и гарантирует своевременное получение средств.

Ожидается, что индексация пенсий с 1 марта в Днепропетровской области значительно улучшит финансовое состояние получателей и поддержит достойный уровень жизни.

