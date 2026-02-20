Подорожание продуктов в Днепропетровской области почувствовали местные жители, цены на базовые позиции за последние недели заметно выросли.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области наблюдается в разных категориях продуктов питания, сообщает Politeka.

По данным с официального сайта Минфина, средняя цена на хлеб ржаной Столичный составляет 46,50 грн за 950 граммов. В январе средний ценник на этот хлеб составил 44,95 грн, что свидетельствует о повышении на 1,73% в течение месяца.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области наблюдается и в сегменте мяса. Буженина Ятрань сейчас стоит в среднем 736,87 грн за килограмм.

В Megamarket ее цена составляет 635,40 грн, Metro – 826,20 грн, Novus – 749,00 грн. Для сравнения, в январе средняя цена на буженину была 708,67 грн, что подтверждает рост на 0,78% в феврале.

Молочные товары тоже пошли вверх. Сметана Просто наше 20% сейчас в среднем стоит 67,70 грн за 340 граммов. В Megamarket и Novus она продается по 70,30 грн., а у Metro – 62,50 грн.

В январе средняя цена на этот товар составила 60,67 грн, то есть рост составил 3,05% в месяц. Подорожание продуктов в Днепропетровской области уже создает дополнительное давление на семейные бюджеты.

Причинами роста цен эксперты называют ряд факторов. Война и сокращение производства значительно сократили поголовье скота и птицы, что повлияло на мясо и молочный отдел.

Логистические сложности и повышение стоимости транспортировки также играют значительную роль. Проблемы с электроснабжением заставляют производителей использовать генераторы.

Дополнительно инфляция и колебания курса доллара влияют на цены импортных составляющих, повышая себестоимость товаров. Высокие затраты на корма, энергию и заработную плату поддерживают тенденцию к повышению ценников.

