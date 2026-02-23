Графики отключения света в Днепропетровской области продлятся 24 февраля из-за плановых работ в пределах региона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЭК Днепровские электросети».

Энергетики заранее составили детальные графики отключения света в Днепропетровской области на 24 февраля, чтобы жители могли раньше времени подготовиться к временным перебоям с электроснабжением.

Сообщается о плановых работах в Криворожском районе, однако они будут действовать не во всем регионе. Отметим, что дополнительные графики отключения света будут продолжаться в селе Вильне. Обесточение будут действовать с 8 до 17 часов в домах по адресам:

Гагарина: 1-13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24-26, 26А, 27, 28;

Кузьмы Скрябина: 1-12, 12А, 14, 14А, 15-20, 20А, 21, 21А, 22-29, 29А, 30-34;

Словянська: 8-22;

Соборна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-8, 8А, 9-25, 27-31, 33.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК Днепровские электросети будет проводить профилактические работы в пределах Губинисской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 10 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

повелок Губыныха:

ул. Молодижна - № 9, Б/Н

с. Вильне:

вул. Сонячна — № 1Д

майд. Харкивськый — № 19

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram. Также их публикуют в официальном телеграмм-канале ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

