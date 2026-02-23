Подорожание проезда в Днепропетровской области носит системный характер и охватывает несколько направлений между городами.

С 16 февраля произошло подорожание проезда в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

Состоялось оно на маршруте из Каменского в Днепр (АС «Новый центр»), который обслуживает предприятие «Автолуч», стоимость билета поднялась с 60 до 80 гривен, сообщает Politeka.

В компании объясняют решение ростом расходов на горючее, запчасти и материалы для технического обслуживания автобусов. Среди причин также называют кадровый дефицит и увеличение общих расходов.

Ранее, с 12 февраля, изменения затронули и маршрут №100, соединяющий железнодорожный вокзал Каменского с центральным автовокзалом Днепра. Там тариф вырос до 70 гривен.

Таким образом, подорожание проезда в Днепропетровской области носит системный характер и охватывает несколько направлений между городами. Перевозчики отмечают, что корректировка необходима для стабильной работы транспорта и сохранения регулярных рейсов.

Обновленный график из Каменского в будни предусматривает отправку в 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 и 16:00. В выходные автобусы курсируют в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00 и 16:00.

Из Днепра рейсы от АС «Новый центр» по будням осуществляются в 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, а в выходные - в 09:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00.

По словам представителей перевозчика, экономические факторы вынудили пересмотреть расценки, чтобы обеспечить бесперебойное сообщение между Каменским и Днепром в нынешних условиях.

Перевозчик советует пассажирам учитывать обновленные тарифы и планировать расходы с учетом изменений стоимости билетов.

