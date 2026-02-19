Ограничение движения транспорта в Днепре будет введено на отдельных отрезках дороги из-за масштабных работ в городе, сообщает Politeka.net.

Речь идет о перекрытии проезда в связи с подготовкой к проведению строительных работ. В Днепре планируют временно ограничить движение внутриквартальным проездом по проспекту Науки — на участке между домами №167 и №169.

Соответствующий проект решения уже обнародован на сайте городского совета. Сейчас документ находится на стадии согласования — он еще не подписан, поэтому юридическую силу он пока не вступил. После утверждения решения подрядная организация сможет приступить к работе в определенные сроки.

Согласно проекту, строительные мероприятия продлятся с 15 апреля по 15 октября 2026 года.

На период их выполнения территорию планируется оградить, установить предупредительные и информационные дорожные знаки, а также предусмотреть меры по безопасному передвижению пешеходов. Особое внимание обещают уделить организации обходных маршрутов и минимизации неудобств местных жителей.

После завершения строительства подрядчик должен демонтировать временные ограждения и знаки, привести территорию в надлежащее состояние и восстановить благоустройство близлежащей зоны — в частности, покрытие проезда и тротуаров, если они будут повреждены во время работ.

Жителей близлежащих домов и водителей просят заранее учесть возможные изменения в организации проезда и ограничения движения транспорта в Днепре, планировать маршруты с учетом перекрытия и следить за официальными сообщениями городских властей о дальнейших решениях.

Источник: dnepr.info

