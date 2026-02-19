В профильных службах отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется раз в месяц.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре в 2026 году остается доступной для людей, проживающих во временных центрах и шелтерах города, сообщает Politeka.net.

Такую поддержку организует Департамент социальной политики горсовета.

Продовольственные наборы направлены на украинских граждан, оказавшихся в сложных обстоятельствах из-за боевых действий или вынужденного выезда. Инициатива охватывает лиц преклонных лет, людей с инвалидностью, матерей с детьми, опекунов несовершеннолетних, а также подростков от трех до восемнадцати лет.

Отдельный механизм предусматривает одноразовую выдачу для новых владельцев справки переселенца, проживающих в местах компактного размещения. В таком случае социальный статус роли не играет.

Обязательное условие – регистрация в общине после 24 февраля 2022 года по фактическому месту жительства. В состав пакета входят продукты длительного хранения: консервы, крупы, макаронные изделия, готовые блюда, чай, кофе, сладости.

Кроме того, следует отметить, что для того, чтобы получить помощь, следует обратиться в управление соцзащиты по адресу пребывания и предоставить удостоверение личности, справку ВПЛ, бумаги на детей и, при необходимости, подтверждение инвалидности.

В профильных службах отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется раз в месяц. Горожанам рекомендуют заранее подготовить документы и уточнять график во избежание очередей.

Украинским переселенцам советуют следить за официальными обновлениями, ведь объемы ресурсов и порядок выдачи могут изменяться в зависимости от финансирования.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: в 2026 году украинцев ждут жесткие условия получения, детали.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены.