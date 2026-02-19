Энергетики объявили о дополнительных графиках отключения света в Днепропетровской области до конца этой недели – с 20 по 22 февраля 2026 года.

ДТЭК объявил о плановых работах в электросетях Днепропетровской области с 20 по 22 февраля 2026 года и соответствующих графиках отключения света, сообщает Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, 20 февраля дополнительные графики отключения света затронут следующие населенные пункты Днепропетровской области:

Царичанка (ул. Царичанская, Левобережная, Солнечная, Рабочая, Театральная, Приорильская, Подолянская, Нагорная, Замковая, Урожайная, Набережная, Звездная, Мостовая, Лесная, Цветочная и ряд переулков) – с 8:00 до 18:00;

(ул. Царичанская, Левобережная, Солнечная, Рабочая, Театральная, Приорильская, Подолянская, Нагорная, Замковая, Урожайная, Набережная, Звездная, Мостовая, Лесная, Цветочная и ряд переулков) – с 8:00 до 18:00; Ивано-Яризовка (Автомобильная, Солнечная, Яризовская, Цветочная, Хлеборобная, Степная, Спортивная, Сосновая, Служебная, Садовая, Рабочая), Лысковка (Гагарина), Драговка (Зеленая, Заорильская, пер. Озерный Приорильский) – с 8:00 до 18:00;

(Автомобильная, Солнечная, Яризовская, Цветочная, Хлеборобная, Степная, Спортивная, Сосновая, Служебная, Садовая, Рабочая), (Гагарина), (Зеленая, Заорильская, пер. Озерный Приорильский) – с 8:00 до 18:00; Сурско-Литовское (Шевченко, Сурская, Парковая, Набережная, Слободская, Полевая, Мирная, Мостовая, Медовая, Лесная, Котляревского, Каштановая, Кооперативная, Извилистая, Заречная, Задунайская, Энергетическая и др.), Сурско-Клевцово (Школьная, Центральная, Садовая, Нагорная, Прессовская, Набережная, Высоковольтная, Родниковая) – с 9:00 до 17:00;

(Шевченко, Сурская, Парковая, Набережная, Слободская, Полевая, Мирная, Мостовая, Медовая, Лесная, Котляревского, Каштановая, Кооперативная, Извилистая, Заречная, Задунайская, Энергетическая и др.), (Школьная, Центральная, Садовая, Нагорная, Прессовская, Набережная, Высоковольтная, Родниковая) – с 9:00 до 17:00; Королевка (Активная, Крымская, Молодежная, Пушкина, Районова, Счетная) – с 9:00 до 17:00.

Также ограничения электроснабжения будут применяться в пределах Гречаноподовского сельского территориального общества: в пятницу с 8:00 до 18:00 – в селах Кряжевое, Водяное, Пологи, а в воскресенье с 9:00 до 17:00 – с. Степное, пишет Politeka.

В субботу, 21 числа, обесточивание произойдет с 8 до 18 часов в с. Красная Орилька, по улице Орильска.

Также 22 февраля дополнительные графики отключения света с 9:00 до 16:00 могут применяться в г. Павлоград по ул. Волонтеров, Каденюка, Александровская.

