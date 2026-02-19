Новый график движения транспорта в Кривом Роге меняется на два дня для нескольких маршрутов, поэтому рассказываем детали и причины.

Новый график транспорта в Кривом Роге будет введен, чтобы обеспечить безопасное движение во время ремонтных работ, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге предусматривает ограничение курсирования троллейбусов № 3, 5, 14 и 23. Неудобства местных жителей будут действовать 19 и 20 февраля с 10:00 до 14:00.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге предусматривает следующие изменения в работе электротранспорта:

Маршрут №3 «пл. Кольцевая – ул. Днепровское шоссе (депо – 2)»: с пл. Кольцевая – пл. Свободы к ЗУП мкр-н 4-й Заречный; с ул. Днепровское шоссе (депо - 2) – до остановки общественного транспорта «Ясень» (проспект 200-летия Кривого Рога) по маршруту – дальше по ул. Николая Свитальского до ул. Заводская.

Маршрут №23 «пл. Кольцевая – пл. Защитников Украины»: пл. Кольцевая – пл. Свободы в «СШТ «Электрозаводская»; с пл. Защитников Украины – до остановки общественного транспорта «Ясень» (проспект 200-летия Кривого Рога) по маршруту – дальше по ул. Николая Свитальского до ул. Заводская.

Маршрут №5 «СШТ «Электрозаводская» – пл. Защитников Украины» (через ул. Бориса Гринченко): с пл. Защитников Украины» - до остановки «Кирилл-Мефодиевская» по маршруту – дальше через ул. Эдуарда Фукса, ул. Николая Свитальского до ул. Заводская.

Маршрут №14 «ул. Виноградная (через ул. Электрозаводскую) – ул. Заводская»: с кольца 44 квартал – пл. Свободы – СШТ «Электрозаводская на ул. Виноградная.

Ездить будет автобус КП «Городской троллейбус» - от ост. «173 квартал» к ост. «кольцо 44 квартал»: отправка с ост. "173 квартал": 9:45,10:45,11:45,12:45,13:45; отправление с ост. «кольцо 44 квартал»: 10:15,11:15,12:15,13:15,14:15.

