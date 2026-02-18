Гуманитарная помощь в Днепре предоставляется раз в месяц.

Гуманитарная помощь в Днепре в 2026 году остается доступной для внутренне перемещенных лиц, проживающих во временных центрах и шелтерах города, сообщает Politeka.net.

Продовольственные наборы выдает департамент социальной политики городского совета для поддержки людей, оказавшихся в сложных условиях из-за войны или вынужденного переселения.

Программа охватывает пожилых граждан, лиц с инвалидностью, матерей с детьми, опекунов несовершеннолетних, а также детей от трех до восемнадцати лет. Поддержку получают также переселенцы под сопровождением городского центра социальных служб.

Отдельно предусмотрена одноразовая выдача для новых владельцев справки ВПЛ, проживающих в компактных местах размещения. В этом случае категория заявителя не имеет значения.

Обязательным условием является регистрация в Днепре после 24 февраля 2022 по фактическому месту жительства. Каждый набор содержит продукты длительного хранения: консервы, крупы, макароны, готовые блюда, чай, кофе и сладости.

Чтобы получить пакет, нужно обратиться в управление социальной защиты по адресу проживания, предъявив удостоверение личности, справку переселенца, документы на детей и, при необходимости, подтверждение инвалидности.

В социальных службах уточняют, что гуманитарная помощь в Днепре предоставляется раз в месяц. Жителям советуют заранее подготовить документы и проверять график выдачи во избежание задержек.

Переселенцев призывают следить за официальными сообщениями, поскольку объемы и условия поддержки могут изменяться в зависимости от имеющихся ресурсов.

Регулярное получение помощи помогает горожанам планировать питание и экономить средства на базовые нужды.

