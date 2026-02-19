В Днепропетровской области на 20 февраля запланированы графики отключения света в ряде населенных пунктов из-за профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі»

Местные общины предупреждают о профилактических работах, поэтому энергетики заранее подготовили детальные графики отключений света в Днепропетровской области на 20 февраля. Это позволяет жителям заранее спланировать дела и учесть возможные временные перебои в электроснабжении.

Губинисское поселочное территориальное общество предупреждает, что с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «ДТЕК Дніпровські електромережі» будет проводить профилактические работы в пределах общества. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 9 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

с. Короливка улицы:

Актывна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29;

Крымська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Молодижна — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 7/А, 7/Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 30, 32;

Пушкина — 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 7/А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32/А, 37;

Районова — 1, 1/А, 3, 4, 4/А, 4/Б, 5, 9;

Рахивныча — 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/А, 25/Б, 25/В, 25/Г, 25/Д, 25/Е, 27, 28, 29, 29/А, 30, 31, 31/А, 31/Б, 31/В, 31/Г, 33, 34, 34/Б, 34/В, 35, 36, 36/А, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123

пос. Губыныха улицы:

Вышнева — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 34, 36;

Затышна — 1, 2, 3, 5/А, 6, 7, 8, 11;

Нова — 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Травнева — 1/А, 4, 10, 12, 13А, 14;

Шевченка — 14, 16, 18, 18/А;

пров. Заричный — 1, 5, 7, 9, 11, 13, 19;

пров. Травневый — 2, 4, 5, 6, 11

В пределах Сурсько-Клевцеве территориальная община не будет электричества с 9 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

Аптечна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10/А, 11, 12/А, 13;

Высоковольтна — 3;

Джерельна — (нет номеров);

Набережна — 1, 3, 5, 9, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 16/А, 17, 18, 18/А, 19, 2, 2/А, 20, 21, 22, 22/А, 24, 24/А, 24/Б, 25, 27, 27/А, 29, 29/А, 31, 32, 34, 35, 36/А, 37, 37/А, 39, 4, 40, 40/А, 41, 42, 43, 43/А, 44, 46, 47, 47/А, 49, 5, 51, 53, 54, 54/А, 54/Б, 54/Г, 57/А, 61, 63, 65, 67, 7, 8, 9;

Пресовська — 3, 5, 9;

Садова — 1, 1/1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 27, 28, 3, 33, 34, 4, 4/А, 42, 5, 5/Б, 59, 6, 7, 8, 8/А, 9;

Центральна — (нет номеров);

Шкильна — 1, 2, 2/А, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 17/А, 19, 19/А, 20, 21, 21/А, 21/Б, 22, 23, 24, 29, 31, 33, 35, 4, 5, 7, 9.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: на что переписали ценники в феврале 2026 года.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: где организовали приют для украинцев.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: кто имеет право на более 6 тысяч гривен.