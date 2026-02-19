Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предполагает временные места жительства для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре организовано на базе Днепровского городского территориального центра социального обслуживания, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Департамента социальной политики, центр занимается людьми из незащищенных слоев населения, в частности пожилыми людьми и лицами с инвалидностью.

В связи с военным положением в стране центр не прекратил свою работу. Социальные работники продолжают посещать подопечных дома, а также обнаруживают людей, оставшихся одинокими или оказавшимися в сложных обстоятельствах из-за войны.

Деятельность центра включает социальную адаптацию для посетителей дневного отделения, оказание натуральной помощи, представительство интересов и организацию благотворительных акций для нуждающихся.

Когда в Днепровский департамент социальной политики обратились коллеги из Донецкой области с просьбой о помощи, терцентр оперативно приспособил свои помещения для приема переселенцев.

Отделение Индустриального района стало бесплатным жильем для ВПЛ в Днепре для людей, вынужденно покинувших родные дома из-за боевых действий.

На сегодняшний день для переселенцев в территориальном центре организовано все необходимое для комфортного длительного пребывания.

Помещение включает в себя комнату отдыха, столовую, кухню и душевые комнаты. При поддержке волонтеров и благотворительных фондов переселенцев снабжают горячими обедами и питьевой водой.

Для тех, кто нуждается в особом питании, дают диетические блюда. Кроме бесплатного жилья для ВПЛ в Днепре оказывают и другую поддержку. Особое внимание уделяется психологической помощи.

