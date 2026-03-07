Подорожание продуктов в Днепре затронет не только ежедневные продукты, но и консервированные и импортные товары.

Подорожание продуктов в Днепре становится заметным местным потребителям, свидетельствуют последние данные сетей супермаркетов, передает Politeka.

Больше всего выросли цены на основные продукты питания, в том числе яйца, фрукты и консервы.

За последний месяц куриные яйца Ясенсвит (С1, 30 шт) подорожали до 259,20 грн в Megamarket. По сравнению со средней ценой января (251,10 грн) повышение составило 8,10 грн. Наибольшие колебания цен наблюдались в конце февраля, когда стоимость оставалась стабильно на уровне 259 грн.

Яблоки сорта Айдареда также выросли в цене – в магазинах Auchan они продаются по 54,30 грн за килограмм. В прошлом месяце средняя цена составляла 52,80-52,90 грн. Повышение на 1,50 грн за килограмм отражает сезонные колебания и рост спроса на свежие фрукты.

Консервированные натуральные сардины (230 гр) показали наибольшее подорожание среди выбранных товаров. Средняя стоимость составила 77,72 грн, что на 4,58 грн больше по сравнению с январем. У Metro цена доходит до 80,46 грн, у Megamarket – 79,30 грн, а самый низкий показатель зафиксирован у Auchan – 73,40 грн. Это свидетельствует о разнице цен между сетями и влиянии логистических затрат на конечную стоимость.

Специалисты объясняют, что повышение стоимости продовольствия связано с сезонными колебаниями цен на сырье, логистикой и общей инфляцией. В то же время, для потребителей это означает необходимость планировать покупки и искать выгодные предложения, чтобы уменьшить затраты на базовые продукты.

По мнению аналитиков, подорожание продуктов в Днепре затронет не только ежедневные продукты, но и консервированные и импортные товары. Они советуют жителям сравнивать цены в разных супермаркетах, обращать внимание на акции и покупать продукты впрок, чтобы минимизировать влияние колебаний на семейный бюджет.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: в 2026 году украинцев ждут жесткие условия получения, детали.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены.