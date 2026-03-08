Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области означает, что планирование расходов становится ключевым.

С начала 2026 г. в Днепропетровской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщает Politeka.

Новые расценки касаются распределения природного газа, в то время как цена самого топлива для населения осталась без изменений.

Эксперты объясняют, что в платежках отражается только доставка газа по сетям, а не стоимость ресурса. Первый этап введения стартовал в январе, второй ожидается после 1 апреля.

В среднем по стране тариф на распределение вырос на 76%, в Днепропетровской области – почти на 190%. Новая ставка составляет 3,66 грн. за кубометр без НДС. Для сравнения, в регионах цена колеблется от 0,65 до 3,95 грн. в зависимости от местных условий.

Цена газа для населения остается на уровне 7,96 грн за кубометр и не будет меняться не менее полугода после завершения военного положения.

Экономические факторы объясняют повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: расходы по ремонту сетей, обслуживанию оборудования и обеспечению бесперебойной поставки.

Специалисты советуют регулярно проверять начисления и своевременно оплачивать счета во избежание недоразумений и гарантировать стабильную подачу газа.

Дополнительно жителям рекомендуют экономно пользоваться ресурсом: контролировать потребление, проверять герметичность приборов и оптимизировать обогрев, чтобы снизить расходы и сохранить семейный бюджет.

Жителям советуют внимательно следить за обновлением тарифов и планировать платежи, чтобы избежать непредвиденных трудностей.

