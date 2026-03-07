Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно на разных условиях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предлагают в Васильковке, Днепре и Кривом Роге через частные объявления, сообщает Politeka.

Доступные варианты различаются по продолжительности пребывания и условиям.

В Васильковке Васильковского района сдают две комнаты в частном доме. Дом имеет четыре жилых помещения, кухню, санузел, прихожую. Проведено газовое отопление, есть вода, колонка, холодильник, микроволновка, стиральная машина, базовая мебель. Желательно не более двух человек в возрасте 50+. Предусмотрено совместное проживание с пожилой женщиной. Среди требований - поддержание порядка в доме и на участке, уход за садом и огородом, покрытие коммунальных расходов.

В Днепре на улице Силова предлагают отдельную комнату дома со всеми удобствами и возможностью питания. Там живет мужчина 63 лет. Требуется помощь в отдельных бытовых моментах по договоренности. Речь идет не о работе или медицинском сопровождении. Детали обсуждают во время общения.

В Кривом Роге, микрорайон Солнечный, готовы принять маму с одной или двумя детьми ориентировочно на 40-50 дней. Предоставляют две комнаты в трехкомнатной квартире на пятом этаже. Лифт часто не работает, однако отопление есть, установлен водонагреватель, газовую плиту. Свет выключают по графику. В доме проживает мужчина с инвалидностью 51 года, которому нужна помощь только с приготовлением пищи.

Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно на разных условиях - от краткосрочного приюта до более длительного размещения с бытовой поддержкой.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области изменились цены на базовую корзину

Также Politeka писала о подорожании проезда в Днепропетровской области

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для ВПЛ в Днепре