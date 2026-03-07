В Днепропетровской области 8 марта запланировано проведение временных отключений света в отдельных населённых пунктах региона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Отмечается, что энергетики будут выполнять комплекс плановых работ — в частности, ремонт оборудования, техническое обслуживание электросетей и другие профилактические мероприятия. В Днепропетровской области заранее обнародовали детальные графики отключения света на воскресенье, 8 марта, чтобы жители могли заранее ознакомиться с информацией.

Будут проводить профилактические работы в пределах Губинисской территориальной громады в следующих населенных пунктах:

09:00 – 15:00 с. Новостепанивка

ул. Вышнева — №9, 10, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57

ул. Польова — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 49, 51, 53

ул. Центральна — №50

08:00 – 18:00 с. Гнатовка

ул. Паникахы — №1, 2, 3, 4, 5, 6/А, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38 39, 43, 45, 47, б/н

ул. Центральна - №36, 38, 39, 40, 41, 42

ул. Лисна - №11

ул. Лисова - №7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18/А

В связи с проведением запланированных технических работ на электросетях в некоторых населенных пунктах будут временно прекращать электроснабжение. В частности, отключение коснется жителей села Украинка. По предварительным данным, электроэнергия будет отсутствовать 8 марта 2026 с 08:00 до 18:00.

В рамках Гречаноподовской сельской территориальной общины будут проводиться профилактические работы на электросетях. В связи с этим, 8 марта 2026 с 09:00 до 17:00 временно будет отсутствовать электроснабжение в селе Олександривка.

